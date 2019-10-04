Мексиканская авиакомпания Interjet ведет переговоры с Airbus о покупке 12 самолетов A220. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в отрасли. Аэробусы должны заменить в парке Interjet российские самолеты SSJ 100. По данным источников агентства, стороны близки к заключению сделки. Ранее сообщалось, что Interjet не использует две трети парка суперджетов из-за отсутствия запчастей, а часть самолетов была вынуждена разобрать, чтобы ремонтировать оставшиеся.

App Store снова отказался публиковать приложение, позволяющее отслеживать передвижение полиции в Гонконге. Приложение представляет собой «карту сопротивления в режиме реального времени». Создатель хотел опубликовать его в App Store, но сервис отказался это делать. По словам разработчика, поводом для отказа стало то, что приложение «поощряет и способствует противозаконным действиям», а также «позволяет пользователям избежать исполнения законов». Сам он эти обвинения отрицает и говорит, что приложение лишь предоставляет информацию.

В правительстве опровергли передачу «Транснефти» всех пунктов приема нефти. Как заявил РБК официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, зафиксирована необходимость непосредственного участия «Транснефти» в контроле на пунктах пропуска за качеством поступающей нефти. «Однако решений о форме такого контроля, а тем более о переходе права собственности на пунктах приема нефти на совещании в правительстве не принималось»,— пояснил Джус. Ранее «Роснефть» предлагала привлечь независимых экспертов, которые ежедневно проверяли бы качество нефти в трубопроводах «Транснефти».

Райффайзенбанк закроет 44 из 174 отделений, работающих в России в настоящее время. Как рассказал в интервью «Ведомостям» председатель правления банка Сергей Монин, за последний год средний клиент Райффайзенбанка на 60% чаще стал пользоваться онлайн-каналами и на 30% реже ходить в отделения. В городах с развитой филиальной сетью будут закрыты 39 наименее популярных отделений. Сокращение планируется провести до конца года.