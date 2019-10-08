Мотор. Камера. Деньги сняты

Я застал времена, когда камер наблюдения не было. И платных парковок тоже, что сейчас кажется даже не социализмом, а коммунизмом. Практически каждому по потребностям: где хочешь, там и паркуешься, если нет знака. А если есть, то тоже паркуешься, если нет гаишника. Райские были времена! Не то что сейчас. Благосостояние подросло, машин накупили и начали радостно бить друг об друга. Пробки, заторы, парковки по конским ценам... И да – камеры на каждом столбе.

Вот к камерам привыкать было сложно. Раньше их было всего несколько штук. Самая подлая висела в совхозе имени Ленина. Он расположен не в приволжском селе Нижние Упыри, а сразу за МКАД на Каширском шоссе. И скорость там не 90, а 60. Но об этом узнаешь обычно тогда, когда присылают штраф. Это вообще были мои первые штрафы с камеры. Теперь уже научился проползать этот гребаный совхоз со скоростью черепахи, так что дыра в бюджете и рана на сердце потихоньку затягиваются. И к другим камерам стал привыкать. На это ушло лет десять, но я даже сумел разглядеть в них пользу.

Реально на бешеных скоростях летать стали меньше. Теперь это могут позволить себе только очень обеспеченные люди, но чаще их дети. Ну как еще богатенькому ребенку выделиться из толпы таких же? У всех же его друзей одинаковые тюнингованные «кайены» или «гелики».

Вот и приходится выкладывать в сеть видос, как он на скорости 270 проехал по пешеходной дорожке к мемориалу.

Ему, может, и не хотелось, но иначе ж не впечатлить!

Впрочем, не будем концентрироваться на отморозках, а поговорим о широких слоях водительского населения, которые теперь чаще ездят по правилам. И аварий из-за этого стало меньше, так как главная их причина – превышение скорости. Но самое грустное, что соблюдение правил тоже может привести к авариям.

Резкое увеличение скорости иногда помогает избежать ДТП. Особенно при обгоне по встречной, когда нужно быстро его завершить. В бескамерные времена люди именно так и делали. Но теперь водитель пытается не попасть на штраф. И если навигатор кричит, что впереди камера, некоторые законопослушные могут отпустить газ, а закончится это плохо.

Еще одна причина аварий – «камеры на полосу». У нас такая висит, например, на повороте с Ленинградского проспекта на ТТК в сторону Беговой. С одной стороны, полезная камера карает всех, кто пытается влезть без очереди через сплошную. А с другой стороны, прерывистая линия, через которую можно перестроиться вправо для поворота, слишком короткая. Все норовят влезть, чтоб не получить штраф, но не все готовы пустить. Из-за этого матерятся и бьются. Надо либо прерывистую удлинять, либо еще что-то придумывать. И точно так же при выезде на шоссе, где есть полоса для общественного транспорта. Когда длина этой полосы несколько метров, а дальше камера, очень трудно не нарушить. А влезть во второй ряд в плотном потоке еще труднее. Снова мат, ДТП и печали.

И очень достали ловушки-подлянки. За примером далеко ездить не надо. Та же развязка на том же Ленинградском проспекте, только едем не по дублеру, а по главной дороге в сторону центра. Там везде ограничения 80, но перед самой эстакадой – 60. И сразу за ней камера. И таких примеров полно, особенно на трассах в населенных пунктах. Ну хорошо, когда этот пункт видно издалека. А когда он внезапно появляется из-за поворота, некоторые тормозят в пол и получают в зад. Надо систему заблаговременных предупреждений улучшить, наверно, чтобы этого избежать.

Тяжелее всего молодым, конечно. Именно в этом возрасте хочется погонять и выжать из тачки и жизни все. Нам, старикам, попроще. Налетались уже. И те, кто дожил, теперь ездят спокойно. Мне, например, надоело постоянно следить за камерами и резко сбрасывать скорость. Я теперь тупо еду по трассе 100, в населенном пункте 70, а по магистрали 120. И это намного проще, как выяснилось. И дешевле. Можете сами попробовать – вдруг понравится?