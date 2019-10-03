Компания ССК передала администрации Краснодара 3,6 га земли для строительства школы и детского сада.

3 октября состоялось подписание договора о передаче земли для строительства школы и детского сада на территории ЖК «Дыхание». Учредитель группы компаний ССК Карен Виленович Казарян и глава города Евгений Алексеевич Первышов заключили о соглашение о безвозмездной передаче в собственность муниципалитета 3,6 га земли на территории жилого комплекса «Дыхание», который строится в Прикубанском округе.

Территория для строительства объектов инфраструктуры состоит из двух отдельных участков: 2,7 га – под строительство общеобразовательной школы; 0,9 га – под возведение детского сада. Каждому участку присвоен кадастровый номер, подведены сети тепло-, водо- и электроснабжения. Весь этот массив перейдет в муниципальную собственность в течение 3-х дней с момента подписания соглашения.

«Мы продолжаем увеличивать наш земельный банк для создания социальных объектов. Прежде всего, участки для строительства школ и детских садов нужны в новых развивающихся микрорайонах, где возводятся большие жилые массивы. И важно, что застройщики выполняют свои обязательства и безвозмездно передают земли под социальные объекты муниципалитету. Это стопроцентная гарантия того, что таких участках будут именно школы и детские сады. Тот достаточно большой земельный массив, который муниципалитет получил и продолжает получать сегодня в собственность, мы будем включать в действующие нацпроекты и программы для строительства социальных объектов – потребность у города в них огромная», - сказал Евгений Алексеевич Первышов.

Общая площадь застройки ЖК «Дыхание» – 39 га. Комплекс возводят по ул. Почтовое отделение, 57. Первая очередь состоит из 12-ти девятиэтажных жилых домов. Второй и последующие этапы – это 18 шестнадцатиэтажных жилых домов.

«В таком большом жилом массиве необходимо предусмотреть удобство и комфорт для всех жителей. Это очень важно для нас – мы нацелены на реализацию комплексных проектов, с социальными объектами, зелеными зонами – всей инфраструктурой. Поэтому, в соответствии с проектом планировки, мы своевременно передаем участки администрации Краснодара – под строительство социальных объектов. И так будем поступать при дальнейшей реализации всех наших проектов», - отметил Карен Виленович Казарян.

В Краснодаре применяются несколько механизмов строительства социальных объектов. Один из них — безвозмездная передача в муниципальную собственность земельных участков с подведенными коммуникациями. На них школы и детсады строят за счет средств федеральных и краевых программ. Также есть примеры, когда застройщики самостоятельно возводят социальные объекты, которые администрация города приобретает в муниципальную собственность уже готовыми – также за счет федеральных и краевых программ.

С начала 2019 г. в муниципальную собственность безвозмездно переданы 6 земельных массивов площадью, превышающей 25,1 га. Всего с 2017 г. в муниципальную собственность безвозмездно переданы 13 земельных участков. На некоторых из них школы и детские сады уже построены и работают, на других – строительство продолжается.