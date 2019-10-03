Еще быстрее: МегаФон запустил 4G в Перми в новом диапазоне

Жители и гости Перми теперь могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на «голосовых» частотах. К началу осени МегаФон дополнительно ввел в эксплуатацию 26 базовых станций 4G в диапазоне 1800 МГц. География работ связистов охватила 72 улицы. Так, территория действия скоростной 4G-сети в Перми увеличилась еще в 2 раза.

«Более 70% интернет-трафика наши абоненты скачивают, находясь в помещениях. Мы точечно определили места, где видим наибольшую нагрузку и дополнительно усилили покрытие 4G-сети с помощью добавления 1800-го диапазона в LTE. Благодаря такому решению сеть еще лучше проникает в здания с толстыми стенами, на этой частоте сигнал особенно устойчив даже на цокольных этажах и в подвальных помещениях», — рассказал директор МегаФона в Перми Илья Головнин.

Стандарт LTE-1800 у МегаФона запущен теперь во всех районах города. Площадь действия базовой станции, работающей на «голосовых» частотах, в 1,5 раза шире, чем у другого оборудования, а значит, еще больше пермских абонентов смогут общаться онлайн на высоких скоростях оператора.

Так, сигнал 4G-сети теперь еще надежнее на улицах: Крупской, Ушинского, Аркадия Гайдара, Ласьвинская, Маршала Рыбалко, Адмирала Нахимова, Петропавловская, Максима Горького, Ленина, Белинского, Куйбышева, Сибирская, Пермская.

На цокольных этажах зданий сеть 4G МегаФона также стала лучше на улицах: Целинная, Ивана Франко, Мечникова, Газеты Звезда, Комсомольский проспект, Пермская, Братьев Игнатовых, шоссе Космонавтов, Комбайнеров, Баумана.

Телеком-работы в сети МегаФон проведены в районе улицы Тимирязева, Островского, Революции, Встречная, Оверятская, Парковый проспект, Желябова, Водопроводная, Героев Хасана, Постаногова, Красногвардейская и.т.д.