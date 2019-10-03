«Удмуртнефть» добыла на Мишкинском месторождении 40 млн тонн нефти

«Удмуртнефть» добыла 40-миллионную тонну нефти на Мишкинском месторождении, расположенном в Шарканском и Воткинском районах Удмуртской Республики на площади более 320 км.

Действующий нефтяной фонд месторождения составляет 793 скважины со среднесуточной добычей более 2 тыс. тонн. Извлекаемые запасы месторождения составляют 26 млн тонн нефти.

Первая разведочная скважина была запущена в работу 10 августа 1973 года. Месторождение является многопластовым: верейская, башкирская, визейская залежи разрабатываются с поддержанием пластового давления. Ввиду особых характеристик пластов и состава нефти Мишкинское месторождение стало полигоном для испытания новых технологий. Здесь были опробованы метод термополимерного и холодного заводнения пластов, а также впервые в Удмуртии технология горизонтального бурения.

Фото: ОАО "Удмуртнефть"

Удерживать добычу Мишкинского месторождения на стабильном уровне позволяет комплекс геолого-технических мероприятий, а также бурение боковых горизонтальных стволов с проведением гидроразрыва пласта. Также на месторождении продолжаются геологоразведочные работы для выявления новых перспективных залежей.