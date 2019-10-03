03 октября, четверг
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Coach и Майкл Б. Джордан выпустили унисекс-коллекцию

Лицо мужской линии бренда, актер и режиссер Майкл Б. Джордан, известный по ролям в фильмах «Черная пантера» и «Крид-2», решил на позировании на фоне аризонской пустыни в рекламных кампаниях не останавливаться. На этот раз он поучаствовал в разработке коллекции унисекс, вдохновляясь эстетикой Наруто.

Капсула включает в себя одежду, обувь и аксессуары — парки, джинсовые куртки, пуловеры, рюкзаки, поясные сумки и кроссовки. Съемные рукава, ремни, молнии, принты с изображением персонажей Наруто, дополненные логотипом бренда Coach понравятся любителям функциональной одежды.

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