Coach и Майкл Б. Джордан выпустили унисекс-коллекцию

Лицо мужской линии бренда, актер и режиссер Майкл Б. Джордан, известный по ролям в фильмах «Черная пантера» и «Крид-2», решил на позировании на фоне аризонской пустыни в рекламных кампаниях не останавливаться. На этот раз он поучаствовал в разработке коллекции унисекс, вдохновляясь эстетикой Наруто.

Капсула включает в себя одежду, обувь и аксессуары — парки, джинсовые куртки, пуловеры, рюкзаки, поясные сумки и кроссовки. Съемные рукава, ремни, молнии, принты с изображением персонажей Наруто, дополненные логотипом бренда Coach понравятся любителям функциональной одежды.