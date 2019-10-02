«Шоу должно продолжаться, каждый играет свою роль»

Газ, доллар, американские выборы и Грета Тунберг — Владимир Путин принял участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя». В дискуссионной части президент России отвечал на острые вопросы британского журналиста Кира Симмонса. В частности, глава российского государства осудил Америку за давление на Европу, а также пошутил про постоянные обвинения во вмешательстве в зарубежный избирательный процесс. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные дискуссии стали все больше походить на шоу.

В последнее время стало традицией, что дискуссионная часть больших международных форумов фактически превращается в пресс-конференцию Владимира Путина. Причем тема, как правило, одна и та же — американские выборы и отношения России и Америки в контексте этих самых выборов. Поскольку президента США выбирают раз в четыре года, то есть достаточно часто, сейчас получилось, что старая история о российском вмешательстве образца 2016 года плавно перешла в новую 2020-го года. Просто тогда вопросы Путину задавались в прошедшем времени, а теперь — в будущем: «Собираетесь ли вы вмешаться?»

Очередной большой международный форум под названием «Российская энергетическая неделя» не стал исключением. Модератор — известный британский журналист Кир Симмонс — задает соответствующие вопросы, а президент России в ответ критикует политику западного мира и США, что уже стало традицией: «Это смешно. Ну, или было бы так смешно, если бы не было так грустно. То, что мы видим сейчас во внутриполитической сфере США, разрушает российско-американские отношения и, я уверен, идет во вред самим Соединенным Штатам».

Конечно, не все одинаково. Возможны вариации: сейчас, учитывая, что мероприятие связано с нефтью, уклон экономический. От выборов к санкциям — США давят на Европу, в частности, по «Северному потоку-2». Путин отвечает, что мы доброе дело делаем — партнеров от холода спасаем, а Вашингтон пытается расколоть западный мир. Это называется нечестная конкуренция. Тема Украины также всегда присутствует. Там сплошь проблемы: вот, например, взять договор с Россией на поставки газа — есть опасность, что сорвется. Что тогда? Будет ответ стандартный: мы готовы, а вот украинцы — вопрос.

От газа к финансам — ведущий пытается нащупать какой-то консенсус: вот вы, Россия, давите энергетически, Америка — финансово посредством своей валюты. Владимир Путин в ответ прочитал Киру Симмонсу мини-лекцию о том, как Соединенные Штаты сами гробят свою собственную экономику: «Зачем-то Соединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы и вводить ограничения на использование валюты. Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Ну, скоро они грохнутся».

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Не забыли в ходе дискуссии и такую популярную тему, как феномен Греты Тунберг. Путин не в восторге от ее деятельности. Но, опять же, во всем виновата западная политика: подростков втягивают в сомнительные проекты, колониальный подход к развивающимся странам, навязывают свои стандарты. Президент заявляет: «Не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг. То, что молодые люди, подростки, обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно, и это очень хорошо. Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах — это достойно только осуждения. А особенно плохо, если на этом еще кто-то пытается зарабатывать».

Ничего нового, никаких сенсаций. Все как под копирку. Главный вывод в части политики: никакого сближения позиций с Западом нет. А вот в экономике и бизнесе, напротив, все не плохо. Европе по-прежнему нужен наш газ, а нам — валютные поступления. Мы друг от друга зависим. Америка признает, что Россия — глобальный игрок, не может прямо взять и лишить своего союзника дешевого сырья. Поэтому совсем разойтись не получится, даже несмотря на дело Калви и то, что российский инвестиционный климат почему-то не становится лучше. Всем об этом прекрасно известно. Можно было бы и не собираться.

Но шоу должно продолжаться, каждый играет свою роль. Россия демонстрирует процветание, открытость и готовность к диалогу, а Запад готов с этим не соглашаться. И процесс этот бесконечен.