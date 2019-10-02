План реализации воронежской «Стратегии – 2035» разработает Аналитический центр при правительстве РФ

Разработкой системы реализации стратегии социально-экономического развития Воронежской области до 2035 года займется Аналитический центр при правительстве РФ, следует из данных сайта госзакупок. Напомним, заказчиком работ выступило региональное АУ «Институт регионального развития». Максимальная цена контракта составила 11 млн руб. Аналитический центр стал единственным участником закупки с предложением 10,5 млн руб. Ему предстоит проанализировать ход реализации стратегии, предложить новую модель реализации стратегических приоритетов региона и совершенствования механизма формирования региональных госпрограмм, а также разработать новую систему оценки их эффективности.

Подробнее о параметрах стратегии читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежцев пригласили в будущее».

Александр Прытков