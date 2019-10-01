«Агроэко» запустила свиноводческую ферму в Тульской области

Группа «Агроэко» ввела в эксплуатацию свиноводческую ферму в Ефремовском районе Тульской области, сообщили “Ъ-Черноземье” в компании. Объем инвестиций в ферму «Ефремовская» превысил 1 млрд руб. Комплекс рассчитан на единовременное содержание 42 тыс. голов.

Ферма стала пятой из шести, запланированных «Агроэко» к строительству в Тульской области. Помимо свиноводческих ферм компания строит в регионе при поддержке Россельхозбанка комбикормовый завод и станцию искусственного осеменения.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-Черноземье” «"Агроэко" стало тесно в Воронеже».

Олег Мухин