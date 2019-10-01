01 октября, вторник
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Новая Toyota RAV4 будет стоить от 1,7 млн рублей

Компания Toyota назвала стоимость нового поколения кроссовера RAV4 для российского рынка.

Автомобиль получит два бензиновых мотора — 149-сильный 2-литровый с 6-ступенчатой механической коробкой передач и вариатором и 199-сильный 2,5-литровый с 8-ступенчатым «автоматом». В зависимости от уровня оснащения предусмотрены два типа полного привода — Dynamic Torque Control AWD для базовых модификаций и Dynamic Torque Vectoring AWD для более богатых исполнений.

В зависимости от комплектации Toyota RAV4 будет стоить от 1,7 до 2,6 млн руб. Выпуск кроссовера, как и прежде, для российского рынка наладят на заводе под Санкт-Петербургом. Поставки товарных машин дилерам ожидаются в ноябре.

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