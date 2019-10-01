Интеллектуальная собственность как актив бизнеса

Одна из старейших и крупнейших российских юридических фирм в области интеллектуальной собственности «Городисский и Партнеры» провела в Новосибирске семинар «Некоторые аспекты защиты и охраны интеллектуальной собственности для успешного развития бизнеса». На мероприятии ведущие юристы компании рассказали об особенностях охраны и использования товарных знаков, методике правового аудита и бухгалтерского учета нематериальных активов, защите персональных данных, а также представили обзор значимых судебных и административных споров в области патентного права за прошедший год.



В 2019 году юридическая фирма «Городисский и Партнеры» отмечает свой 60-летний юбилей, к этому событию приурочены обучающие мероприятия и семинары во всех 13 российских городах присутствия компании. В своей работе команда из 430 сотрудников находит эффективные решения по приобретению, охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности, внесудебному и судебному урегулированию споров, проведению правового аудита, налогообложению и бухгалтерскому учету, лицензированию, залогу, франчайзингу и передаче технологий, юридическому сопровождению бизнеса, интернет-проектов и электронной торговли, борьбе с контрафактной продукцией, недобросовестной конкуренцией и недостоверной рекламой.

Сегодня интеллектуальная собственность является одним из важнейших активов зарубежного бизнеса, российский же бизнес только начинает осознавать эту важность. По словам руководителя патентной практики «Городисский и Партнеры» Юрия Кузнецова, задачи, которые предстоит решить российским бизнесменам, идущим по пути полноценного введения интеллектуальной собственности в свой хозяйственный оборот, непросты и требуют специальных знаний, однако решение этих задач обещает большие перспективы на национальном рынке и равноправные позиции на рынках зарубежных стран.

Партнеры фирмы и патентные поверенные РФ Владимир Трей и Наталья Николаева, а также юрист Наталья Тихонова рассказали, как и для чего нужно регистрировать товарные знаки. Товарный знак служит для индивидуализации товаров и услуг, подлежит регистрации, действует на определенной территории ограниченное время, охраняется в отношении товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. По словам специалистов, важно использовать знак в том виде, в котором он был зарегистрирован, а также регулярно отслеживать похожие знаки и своевременно подавать возражения. Регистрация товарного знака дает бизнесу возможность заниматься продвижением бренда и его коммерциализацией. «Важно определить, в отношении каких товаров и услуг товарный знак будет действовать: не нужно заявляться широко»,— дал совет Владимир Трей. Также, по словам экспертов, не стоит регистрировать изображения и названия, не обладающие различительной способностью: знак должен быть сильным, в противном случае большинство его элементов будет подвергнуто дискламации — исключению из охраны.

Говоря о правовом аудите, Наталья Николаева отметила, что его стоит проводить для формирования объективного представления о юридическом состоянии портфеля объектов интеллектуальной собственности организации, что необходимо для эффективного управления ее нематериальными активами, а также, в частности, для проведения сделок по слиянию и поглощению компаний, при лицензировании и кредитовании под залог исключительных прав.

О налоговом учете исключительных прав и налоговых льготах в этой сфере рассказал к.э.н, советник «Городисский и Партнеры» Валерий Нарежный. Так, для организаций, проводящих своими силами научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), при соблюдении определенных условий предусмотрен ряд льгот: освобождение от НДС при реализации их результатов, ускоренная амортизация основных средств, значительные льготы по налогу на прибыль организаций, льготы по взносам в страховые фонды и даже возможность оформить инвестиционный налоговый кредит.

Начальник отдела ревизии, аудита и методического обеспечения Уральского федерального университета, аудитор, к.э.н. с дипломом АССА по МСФО DipIFR (Rus) Денис Бессонов рассмотрел особенности бухгалтерского учета нематериальных активов как формы отражения в финансовой отчетности организации интеллектуальной собственности. По его словам, сегодня половину стоимости крупнейших мировых компаний составляют нематериальные активы — известные бренды, при этом стоимость брендов все время меняется. Он уточнил, что нематериальными активами не могут быть неудачные и незаконченные НИОКР, а также расходы, связанные с образованием юридического лица, интеллектуальные и деловые качества персонала, фирменное наименование и наименование места происхождения товара.

Пошаговую инструкцию по защите персональных данных в компании дал к.ю.н., CIPP/E, старший юрист «Городисский и Партнеры» Станислав Румянцев. По его словам, главная обязанность каждого оператора персональных данных — соблюдать требования закона и иметь возможность это продемонстрировать. Для этого обязательно нужно документировать каждый случай обработки персональных данных и каждое мероприятие по их защите, в особенности получение согласия субъектов персональных данных. Также важно уведомить об обработке Роскомнадзор и обновлять запись в Реестре операторов. «Вопросы защиты персональных данных стоит продумать на этапе старта бизнес-проекта,— добавил эксперт.— Ведь если с самого начала обработка персональных данных не была оформлена, то собранную базу данных нельзя легально использовать».