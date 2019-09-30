В Пензе уличная преступность выросла на 4%

В январе – августе в Пензенской области было зарегистрировано 2977 преступлений, совершенных в общественных местах. Это 33,9 % от общего числа зарегистрированных преступлений, уточняет пресс-служба региональной прокуратуры. Из них на улицах было совершено 2015 противоправных деяний (22,9 %).

Наблюдается рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Число преступлений, совершенных в общественных местах, выросло на 2,4 % (с 2906 до 2977), уличная преступность возросла на 4 % (с 1937 до 2015).

Наибольший рост преступлений этой категории отмечен в Железнодорожном районе Пензы, Шемышейском, Иссинском и Спасском районах области. В составе преступлений этой категории преобладают кражи, грабежи, незаконный оборот наркотиков

Иван Сергеев