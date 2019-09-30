Омская область возглавила список сибирских регионов по убыли населения

За семь месяцев 2019 года миграционная убыль населения в Сибирском федеральном округе составила почти 2 тыс. человек. По данным Новосибирскстата, это почти на 12 тыс. меньше, чем в январе-июле прошлого года.

Первое место по оттоку населения в Сибири заняла Омская область, откуда за семи месяцев уехали 5,8 тыс. человек, в прошлом году — 6,3 тыс. человек На втором месте расположился Красноярский край. Из региона уехали 2,7 тыс. человек, что на 203 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Следом идет Томская область, которую покинули 984 жителя (против 2,2 тыс. в январе-июле 2018 года). Иркутскую область покинули 823 человека, Кузбасс — 338 человек, Алтайский край — 44 человека. По сравнению с семью месяцами прошлого года в этих миграционная убыль серьезно сократилась.

Положительную динамику показала Новосибирская область, в которую в этом году приехали более 6 тыс. человек. Миграционный прирост в Республику Тыва составил 1,5 тыс. человек, в Республику Алтай — 866 человек, в Хакасию — 315 человек.

Юлия Сасевич