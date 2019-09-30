В Златоусте вторую неделю горит городская свалка

Вторую неделю в Златоусте не могут потушить возгорание на городской свалке. Сегодня на объекте прошло выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации города. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Алексей Карюков на своей странице в Facebook. По его данным, свалка загорелась в понедельник, 23 сентября. С тех пор жители многих районов Златоуста жалуются на дым и едкий запах. У властей города есть «претензии к предприятию «Спецавтоколонна», которое обслуживает полигон.

«Соблюдены были меры безопасности предприятием или нет, это установят в ходе проверки соответствующие органы. Главное сейчас – люди. Жители не должны дышать дымом со свалки, который периодически накрывает город. Дал поручение всем службам включиться в работу по ликвидации возгорания на мусорном полигоне»,– сообщил господин Карюков. По его словам, в течение недели очаг возгорания должен быть ликвидирован.