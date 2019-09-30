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Фото: Андрей Абрамов

В IT-будущем улицы Ильинской нашли место для трамваев

Авторы проекта развития Започаинья успокаивают общественных активистов.

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В Институте развития городской среды сообщили, что проект развития Започаинья, который разрабатывает компания «Ленгипрогор», предусматривает сохранение движение трамваев по улице Ильинской.


В Институте развития городской среды сообщили, что проект развития Започаинья, который разрабатывает компания «Ленгипрогор», предусматривает сохранение движение трамваев по улице Ильинской.

С опасениями по поводу сохранения трамвайного движения выступили активисты группы «За развитие электротранспорта в Нижнем Новгороде» - их насторожило сообщение о том, что движение транспорта на Ильинской будет реорганизовано.

По словам проектировщика, изменения в режиме движения транспорта действительно предполагаются, однако они не касаются трамваев. Проект предусматривает сохранение движения трамваев в прежнем режиме, а расширение до 6,5 метров пешеходной зоны предполагается добиться за счет других мер – в частности, в результате запрета парковки автомобилей на Ильинской.

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