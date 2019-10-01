Топ-50 директоров по правовым вопросам (по отраслям)

ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Рябов Андрей Борисович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и имущественным отношениям РТИ Коммерческие банки 1 Кондрашов Игорь Валерьевич Вице-президент, директор правового департамента Сбербанк 2 Лебедева Полина Константиновна Директор по правовым вопросам Росбанк 3 Гришин Михаил Олегович Директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами Альфа-банк 4 Полуянов Александр Ильич Вице-президент, директор юридического департамента Банк «Открытие» Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Мирсаев Салават Асгатович Вице-президент по правовым вопросам и корпоративному управлению Segezha Group Машиностроение 1 Рассоха Александр Павлович Директор правового департамента «Автотор Холдинг Менеджмен»т Медиабизнес 1 Корнеева Ольга Николаевна Вице-президент по юридическим вопросам The Walt Disney Company CIS LLC 2 Клименко Андрей Александрович Заместитель генерального директора, директор правового управления Международная информационная группа «Интерфакс» 3 Кулагина Екатерина Михайловна Руководитель юридического департамента Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) 4 Кожевникова Татьяна Олеговна Руководитель юридического управления ГК РУМЕДИА (BusinessFM-BFM-RadioChocolate) Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Захарова Марианна Александровна Первый вице-президент—руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов «Норникель» 2 Станюленайте Янина Вице-президент по правовым вопросам ЕВРАЗ (Evraz Plc) 3 Федотов Дмитрий Николаевич Директор по правовым вопросам «Северсталь Менеджмент» 4 Шепилов Сергей Викторович Директор по правовым вопросам Магнитогорский металлургический комбинат 5 Ипеева Ирина Николаевна Директор управления по правовым вопросам «Мечел» Зимин Андрей Анатольевич Заместитель генерального директора по правовым вопросам Трубная металлургическая компания Многопрофильные холдинги 1 Ковалева Валерия Викторовна Управляющий директор по правовым вопросам УК «Роснано» 2 Шишкин Сергей Анатольевич Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам «АФК Система» Сервис и производство потребительских товаров 1 Шкарина Анастасия Ильинична Директор по правовым вопросам Unilever 2 Носов Тимофей Сергеевич Директор по правовым вопросам и связям с государственными органами AZIMUT Hotels 3 Мищенко Виктория Владимировна Директор юридического отдела Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл в России» 4 Колесник Вера Владиславовна Директор юридического департамента «Нестле Россия» 5 Конорев Дмитрий Васильевич Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам Группа компаний «Медси» Одабашян Татьяна Геннадьевна Директор по правовым вопросам и комплаенсу Объединенные пивоварни «Хейнекен» Связь и телекоммуникации 1 Бирюков Виктор Алексеевич Исполнительный вице-президент по юридическим вопросам и корпоративным отношениям «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 2 Ибрагимов Руслан Султанович Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС 3 Переверзев Сергей Андреевич Директор по правовым вопросам «МегаФон» 4 Никитин Иван Вячеславович Директор по правовому обеспечению Московская городская телефонная сеть Сельское хозяйство 1 Колтунов Сергей Алексеевич Директор по правовым и корпоративным вопросам ГК «Русагро» Страхование 1 Комарова Татьяна Анатольевна Директор юридического департамента «Ингосстрах» 2 Иманкулов Мурат Ауельбекович Директор юридического департамента «АльфаСтрахование» 3 Тарасов Владимир Валерьевич Вице-президент по правовым вопросам Группа «Ренессанс страхование» Торговля 1 Лобачева Екатерина Владимировна Директор по правовым вопросам X5 Retail Group 2 Громов Павел Александрович Директор юридического департамента «Ашан Ритейл Россия» 3 Горцунян Гурген Эдгарович Директор юридического департамента Ozon 4 Беллевич Сергей Юрьевич Директор юридического департамента «Детский мир» Транспорт 1 Александров Владимир Борисович Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Аэрофлот 2 Курбаналиева Наталья Геннадьевна Начальник юридического управления UCL Holding Фармацевтика 1 Данилова Лилия Ивановна Юридический руководитель по Восточной Европе Pfizer Финансовый сектор 1 Смирнов Александр Ростиславович Управляющий директор по правовым рискам и комплаенсу Московская биржа 2 Азаров Валерий Викторович Директор по управлению проблемными активами и правовым вопросам «Сбербанк Лизинг» 3 Меликян Шаген Зорикович Директор по правовым вопросам Sistema Venture Capital 4 Карнаушенко Николай Владимирович Заместитель генерального директора по правовым вопросам ИК «Велес Капитал» Химическая промышленность 1 Никифоров Алексей Юрьевич Директор, юридическая поддержка «СИБУР Холдинг» Энергетика и топливный комплекс 1 Редькин Александр Владимирович Заместитель генерального директора, директор по юридическим вопросам и комплаенс Сибирская угольная энергетическая компания 2 Чугунова Елена Ивановна Директор по правовым вопросам «Т Плюс» 3 Константинов Михаил Владимирович Руководитель блока правовой работы «Интер РАО» 4 Масляев Иван Алексеевич Вице-президент, главный юридический советник ЛУКОЙЛ 5 Перминов Дмитрий Витальевич Директор юридического департамента Федеральная гидрогенерирующая компания — «РусГидро»