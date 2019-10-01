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Топ-50 директоров по правовым вопросам (по отраслям)

"Топ 1000 российских менеджеров". Приложение от , стр. 8
ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Рябов Андрей Борисович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и имущественным отношениям РТИ
Коммерческие банки
1 Кондрашов Игорь Валерьевич Вице-президент, директор правового департамента Сбербанк
2 Лебедева Полина Константиновна Директор по правовым вопросам Росбанк
3 Гришин Михаил Олегович Директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами Альфа-банк
4 Полуянов Александр Ильич Вице-президент, директор юридического департамента Банк «Открытие»
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
1 Мирсаев Салават Асгатович Вице-президент по правовым вопросам и корпоративному управлению Segezha Group
Машиностроение
1 Рассоха Александр Павлович Директор правового департамента «Автотор Холдинг Менеджмен»т
Медиабизнес
1 Корнеева Ольга Николаевна Вице-президент по юридическим вопросам The Walt Disney Company CIS LLC
2 Клименко Андрей Александрович Заместитель генерального директора, директор правового управления Международная информационная группа «Интерфакс»
3 Кулагина Екатерина Михайловна Руководитель юридического департамента Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
4 Кожевникова Татьяна Олеговна Руководитель юридического управления ГК РУМЕДИА (BusinessFM-BFM-RadioChocolate)
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Захарова Марианна Александровна Первый вице-президент—руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов «Норникель»
2 Станюленайте Янина Вице-президент по правовым вопросам ЕВРАЗ (Evraz Plc)
3 Федотов Дмитрий Николаевич Директор по правовым вопросам «Северсталь Менеджмент»
4 Шепилов Сергей Викторович Директор по правовым вопросам Магнитогорский металлургический комбинат
5 Ипеева Ирина Николаевна Директор управления по правовым вопросам «Мечел»
Зимин Андрей Анатольевич Заместитель генерального директора по правовым вопросам Трубная металлургическая компания
Многопрофильные холдинги
1 Ковалева Валерия Викторовна Управляющий директор по правовым вопросам УК «Роснано»
2 Шишкин Сергей Анатольевич Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам «АФК Система»
Сервис и производство потребительских товаров
1 Шкарина Анастасия Ильинична Директор по правовым вопросам Unilever
2 Носов Тимофей Сергеевич Директор по правовым вопросам и связям с государственными органами AZIMUT Hotels
3 Мищенко Виктория Владимировна Директор юридического отдела Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл в России»
4 Колесник Вера Владиславовна Директор юридического департамента «Нестле Россия»
5 Конорев Дмитрий Васильевич Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам Группа компаний «Медси»
Одабашян Татьяна Геннадьевна Директор по правовым вопросам и комплаенсу Объединенные пивоварни «Хейнекен»
Связь и телекоммуникации
1 Бирюков Виктор Алексеевич Исполнительный вице-президент по юридическим вопросам и корпоративным отношениям «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
2 Ибрагимов Руслан Султанович Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС
3 Переверзев Сергей Андреевич Директор по правовым вопросам «МегаФон»
4 Никитин Иван Вячеславович Директор по правовому обеспечению Московская городская телефонная сеть
Сельское хозяйство
1 Колтунов Сергей Алексеевич Директор по правовым и корпоративным вопросам ГК «Русагро»
Страхование
1 Комарова Татьяна Анатольевна Директор юридического департамента «Ингосстрах»
2 Иманкулов Мурат Ауельбекович Директор юридического департамента «АльфаСтрахование»
3 Тарасов Владимир Валерьевич Вице-президент по правовым вопросам Группа «Ренессанс страхование»
Торговля
1 Лобачева Екатерина Владимировна Директор по правовым вопросам X5 Retail Group
2 Громов Павел Александрович Директор юридического департамента «Ашан Ритейл Россия»
3 Горцунян Гурген Эдгарович Директор юридического департамента Ozon
4 Беллевич Сергей Юрьевич Директор юридического департамента «Детский мир»
Транспорт
1 Александров Владимир Борисович Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Аэрофлот
2 Курбаналиева Наталья Геннадьевна Начальник юридического управления UCL Holding
Фармацевтика
1 Данилова Лилия Ивановна Юридический руководитель по Восточной Европе Pfizer
Финансовый сектор
1 Смирнов Александр Ростиславович Управляющий директор по правовым рискам и комплаенсу Московская биржа
2 Азаров Валерий Викторович Директор по управлению проблемными активами и правовым вопросам «Сбербанк Лизинг»
3 Меликян Шаген Зорикович Директор по правовым вопросам Sistema Venture Capital
4 Карнаушенко Николай Владимирович Заместитель генерального директора по правовым вопросам ИК «Велес Капитал»
Химическая промышленность
1 Никифоров Алексей Юрьевич Директор, юридическая поддержка «СИБУР Холдинг»
Энергетика и топливный комплекс
1 Редькин Александр Владимирович Заместитель генерального директора, директор по юридическим вопросам и комплаенс Сибирская угольная энергетическая компания
2 Чугунова Елена Ивановна Директор по правовым вопросам «Т Плюс»
3 Константинов Михаил Владимирович Руководитель блока правовой работы «Интер РАО»
4 Масляев Иван Алексеевич Вице-президент, главный юридический советник ЛУКОЙЛ
5 Перминов Дмитрий Витальевич Директор юридического департамента Федеральная гидрогенерирующая компания — «РусГидро»
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