Топ-50 директоров по правовым вопросам (по отраслям)

|Информационные технологии
|1
|Рябов Андрей Борисович
|Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и имущественным отношениям
|РТИ
|Коммерческие банки
|1
|Кондрашов Игорь Валерьевич
|Вице-президент, директор правового департамента
|Сбербанк
|2
|Лебедева Полина Константиновна
|Директор по правовым вопросам
|Росбанк
|3
|Гришин Михаил Олегович
|Директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами
|Альфа-банк
|4
|Полуянов Александр Ильич
|Вице-президент, директор юридического департамента
|Банк «Открытие»
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Мирсаев Салават Асгатович
|Вице-президент по правовым вопросам и корпоративному управлению
|Segezha Group
|Машиностроение
|1
|Рассоха Александр Павлович
|Директор правового департамента
|«Автотор Холдинг Менеджмен»т
|Медиабизнес
|1
|Корнеева Ольга Николаевна
|Вице-президент по юридическим вопросам
|The Walt Disney Company CIS LLC
|2
|Клименко Андрей Александрович
|Заместитель генерального директора, директор правового управления
|Международная информационная группа «Интерфакс»
|3
|Кулагина Екатерина Михайловна
|Руководитель юридического департамента
|Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
|4
|Кожевникова Татьяна Олеговна
|Руководитель юридического управления
|ГК РУМЕДИА (BusinessFM-BFM-RadioChocolate)
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Захарова Марианна Александровна
|Первый вице-президент—руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов
|«Норникель»
|2
|Станюленайте Янина
|Вице-президент по правовым вопросам
|ЕВРАЗ (Evraz Plc)
|3
|Федотов Дмитрий Николаевич
|Директор по правовым вопросам
|«Северсталь Менеджмент»
|4
|Шепилов Сергей Викторович
|Директор по правовым вопросам
|Магнитогорский металлургический комбинат
|5
|Ипеева Ирина Николаевна
|Директор управления по правовым вопросам
|«Мечел»
|
|Зимин Андрей Анатольевич
|Заместитель генерального директора по правовым вопросам
|Трубная металлургическая компания
|Многопрофильные холдинги
|1
|Ковалева Валерия Викторовна
|Управляющий директор по правовым вопросам
|УК «Роснано»
|2
|Шишкин Сергей Анатольевич
|Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам
|«АФК Система»
|Сервис и производство потребительских товаров
|1
|Шкарина Анастасия Ильинична
|Директор по правовым вопросам
|Unilever
|2
|Носов Тимофей Сергеевич
|Директор по правовым вопросам и связям с государственными органами
|AZIMUT Hotels
|3
|Мищенко Виктория Владимировна
|Директор юридического отдела
|Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл в России»
|4
|Колесник Вера Владиславовна
|Директор юридического департамента
|«Нестле Россия»
|5
|Конорев Дмитрий Васильевич
|Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам
|Группа компаний «Медси»
|
|Одабашян Татьяна Геннадьевна
|Директор по правовым вопросам и комплаенсу
|Объединенные пивоварни «Хейнекен»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Бирюков Виктор Алексеевич
|Исполнительный вице-президент по юридическим вопросам и корпоративным отношениям
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|2
|Ибрагимов Руслан Султанович
|Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам
|МТС
|3
|Переверзев Сергей Андреевич
|Директор по правовым вопросам
|«МегаФон»
|4
|Никитин Иван Вячеславович
|Директор по правовому обеспечению
|Московская городская телефонная сеть
|Сельское хозяйство
|1
|Колтунов Сергей Алексеевич
|Директор по правовым и корпоративным вопросам
|ГК «Русагро»
|Страхование
|1
|Комарова Татьяна Анатольевна
|Директор юридического департамента
|«Ингосстрах»
|2
|Иманкулов Мурат Ауельбекович
|Директор юридического департамента
|«АльфаСтрахование»
|3
|Тарасов Владимир Валерьевич
|Вице-президент по правовым вопросам
|Группа «Ренессанс страхование»
|Торговля
|1
|Лобачева Екатерина Владимировна
|Директор по правовым вопросам
|X5 Retail Group
|2
|Громов Павел Александрович
|Директор юридического департамента
|«Ашан Ритейл Россия»
|3
|Горцунян Гурген Эдгарович
|Директор юридического департамента
|Ozon
|4
|Беллевич Сергей Юрьевич
|Директор юридического департамента
|«Детский мир»
|Транспорт
|1
|Александров Владимир Борисович
|Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам
|Аэрофлот
|2
|Курбаналиева Наталья Геннадьевна
|Начальник юридического управления
|UCL Holding
|Фармацевтика
|1
|Данилова Лилия Ивановна
|Юридический руководитель по Восточной Европе
|Pfizer
|Финансовый сектор
|1
|Смирнов Александр Ростиславович
|Управляющий директор по правовым рискам и комплаенсу
|Московская биржа
|2
|Азаров Валерий Викторович
|Директор по управлению проблемными активами и правовым вопросам
|«Сбербанк Лизинг»
|3
|Меликян Шаген Зорикович
|Директор по правовым вопросам
|Sistema Venture Capital
|4
|Карнаушенко Николай Владимирович
|Заместитель генерального директора по правовым вопросам
|ИК «Велес Капитал»
|Химическая промышленность
|1
|Никифоров Алексей Юрьевич
|Директор, юридическая поддержка
|«СИБУР Холдинг»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Редькин Александр Владимирович
|Заместитель генерального директора, директор по юридическим вопросам и комплаенс
|Сибирская угольная энергетическая компания
|2
|Чугунова Елена Ивановна
|Директор по правовым вопросам
|«Т Плюс»
|3
|Константинов Михаил Владимирович
|Руководитель блока правовой работы
|«Интер РАО»
|4
|Масляев Иван Алексеевич
|Вице-президент, главный юридический советник
|ЛУКОЙЛ
|5
|Перминов Дмитрий Витальевич
|Директор юридического департамента
|Федеральная гидрогенерирующая компания — «РусГидро»