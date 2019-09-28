СКР проверит законность изъятия детей у жительницы Челябинской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления организовать доследственную проверку по информации о незаконном изъятии детей у многодетной матери в деревне Степановка Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба СКР, на ряде телевизионных каналов транслировались сюжеты о том, как чиновники забрали детей у попавшей в больницу женщины. Также сообщалось, о конфликтной ситуации с местной администрацией по вопросу предоставления семье нового жилья.

Председатель СКР поручил подчиненным детально разобраться в обстоятельствах произошедшего, потребовав в кратчайшие сроки, при наличии законных оснований, дать правовую оценку действиям лиц, причастных к нарушению прав граждан.