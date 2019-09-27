«Великобритании угрожает “экономическое землетрясение”»

Последствия еще не наступившего «Брексита» ударили по автопроизводителям. Jaguar Land Rover остановит работу на трех заводах в королевстве на первую неделю ноября. Они опасаются нарушения поставок деталей из-за выхода страны из Евросоюза. Чтобы минимизировать ущерб, работы придется приостановить. К такому же решению пришли Toyota и BMW: они тоже перестанут функционировать в конце октября и начале ноября, но на меньший срок.

И это способно нанести колоссальный ущерб британской экономике, рассказал собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Британская автоиндустрия — это главный британский экспортер. Кроме того, это вообще очень своеобразное производство. Оно более чем другие настроено на систему just in time, то есть поставка всех запчастей точно в срок, буквально день в день. Это тонко настроенная система, которую очень легко сломать. 29 марта, когда был первый срок предполагаемого выхода Великобритании из Европейского союза, британские автомобильные заводы заранее решили устроить себе техническую профилактику. Время от времени это необходимо, и вот теперь они решили заранее, что закроются.

И все это вызвало цепочку событий, в результате которых автомобильная промышленность до сих пор не до конца пришла в себя.

Если детали для сборки не будут поступать на протяжении длительного времени из-за сбоев, из-за сложностей контроля, из-за отсутствия ясности, как оформлять грузы, то это приведет к катастрофическим последствиям. Предвидя нечто подобное 31 октября, когда еще более реален выход из Европейского союза, причем по жесткому сценарию, Jaguar Land Rover решил подстраховаться и прекратить работу всех трех заводов на целую неделю. Там заняты тысячи человек, которые выпускают порядка 500 тыс. машин в год — это чуть ли не треть всего выпуска автомобилей в Великобритании. Речь идет о своего рода “экономическом землетрясении”, которое угрожает Англии из-за жесткого “Брексита”».

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