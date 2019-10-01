Аноды перевели на китайский

В результате активного демпинга со стороны китайских производителей анодных блоков для алюминиевых заводов продукция российских предприятий в этом сегменте стала неконкурентоспособной. И если мощности «Русала», обеспечивающие, в том числе, собственные потребности группы, продолжают работать, то группе ЭПМ, которая не занимается производством алюминия, пришлось принять решение о закрытии своего анодного производства. Меньшую часть сотрудников переведут на работу на другое предприятие группы в Челябинске — завод «Донкарб-Графит», большую часть сократят с предложением устроиться на заводы ЭПМ в других регионах. Эксперты отмечают, что выходом для предприятия может стать переориентация на выпуск электродов для электродуговых печей, хотя в этом сегменте тоже тяжело конкурировать с китайцами.



АО «ЭПМ — Челябинский электродный завод», входящий в группу ЭПМ Виктора Вексельберга, останавливает производство анодов. Как сообщают в пресс-службе предприятия, решение связано с «крайне неблагоприятной конъюнктурой на мировом рынке углеграфитовой продукции, в частности анодных блоков, которые являются основной продукцией завода». В сообщении производителя уточняется, что за год стоимость анодов ЭПМ-ЧЭЗ упала более чем на 30%. Предприятие стало убыточным, а дальнейшее производство — нерентабельным. Причина — закупочная политика потребителей, ориентирующихся в первую очередь на активно демпингующих китайских производителей.

Планируется, что остановка производства будет постепенной и продлится до конца этого года. Контрагентам и клиентам предприятия уже выслали уведомления, сроки выполнения контрактов были скорректированы в соответствии с планом приостановки работы предприятия. Почти четвертую часть работников завода переведут на другое челябинское предприятие группы — «Донкарб-Графит». Остальным сотрудникам, которые попадут под сокращение, предложат вакансии на заводах холдинга в других регионах. В пресс-службе предприятия пояснили, что завод полностью не закроют, он пока остается, хотя и не будет выпускать продукцию. Решение, что с ним делать дальше, пока не принято.

Помимо «ЭПМ-ЧЭЗ», выпуском анодных блоков занимаются два предприятия — это алюминиевые заводы «Русала». Фабрика по производству обожженных анодов в 2018 году была построена на площадке Волгоградского алюминиевого завода. Производством анодной массы также занимается Саяногорский алюминиевый завод, принадлежащий «Русалу». При этом «ЭПМ-ЧЭЗ» — единственное российское предприятие в этом сегменте, поставляющее аноды исключительно на внешний рынок.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100-процентным акционером АО «ЭПМ-ЧЭЗ» является ООО «Группа ЭПМ», принадлежащее компании «Ренова Актив». Выручка предприятия за 2018 год составила 3,398 млрд руб., чистая прибыль — 250,6 млн руб. Численность персонала к концу прошлого года составляла 510 человек. Помимо двух челябинских предприятий, в группу входят также электродные заводы в Новосибирске и Новочеркасске, а также энергосбытовая компания «ЭПМ-Энерго». Анодная фабрика на базе существующего с 1954 года ЧЭЗ была запущена семь лет назад. В период с 2012 по 2016 годы в перепрофилирование производства и запуск проекта было инвестировано более 800 млн руб. Производственная мощность завода составляет 58 тыс. т. Потребителями предприятия являются алюминиевые заводы в России и на Ближнем Востоке.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что ситуация с потреблением углеграфитовых блоков на мировом рынке действительно сложная и обусловлена снижением производства первичного алюминия. Именно алюминиевые заводы являются покупателями анодов. «Одновременно усиливается активность китайских поставщиков, которые имеют возможность сильно снижать цены, поскольку имеют поддержку властей КНР, заинтересованных в стимулировании экспорта. В результате углеграфитовая продукция иных производителей становится неконкурентоспособной по цене»,— говорит он.

По мнению господина Хазанова, выход из сложившейся кризисной ситуации возможен при переориентации производства на другие виды продукции, например, графитированные электроды для электродуговых печей. «Но надо учесть, что это потребует серьезных инвестиций, которые будет трудно осуществить в короткое время. К тому же конкуренция на рынке электродов не менее жесткая, чем на рынке анодных блоков, причем именно со стороны китайских компаний»,— комментирует эксперт.

Артур Якушко