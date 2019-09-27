Суд ужесточил приговор бывшему директору молочного завода «Модест»

Алтайский краевой суд ужесточил приговор бывшему гендиректору завода молочного питания «Модест» Антониде Устиновой, увеличив ей сумму штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

В августе 2019 года Ленинский райсуд Барнаула признал Антониду Устинову виновной в получении взяток. Согласно фабуле дела, с октября 2014-го по июнь 2018 года глава «Модеста» получала взятки лично и через посредника от представителя компании-поставщика стеклотары «Фармацевтическое стекло» за выбор его фирмы поставщиком завода, их общая сумма составила 7 млн руб.

При вынесении приговора суд первый инстанции учел смягчающие обстоятельства и раскаяние обвиняемой, назначив ей семь с половиной лет условно со штрафом 2 млн руб. Рассмотрев представление прокурора, Алтайский краевой суд увеличил Антониде Устаиновой дополнительное наказание в виде штрафа до однократной суммы взятки. В остальной части приговор оставлен без изменения.

«Модест» — единственное в Алтайском крае предприятие по производству молочной продукции для детей. Его 100% акций принадлежат региону. Госпожа Устинова пришла в «Модест» более 20 лет назад. Молзавод она возглавила в 2008 году, перейдя с должности главбуха.

О том, как Антонида Устинова попала под следствие, читайте в материале “Ъ” «Следственный комитет снял пенку»

Илья Галагуз