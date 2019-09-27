Красноярские власти направят 2 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

Власти Красноярского края направят около 2 млрд руб. на достройку объектов долевого строительства. Об этом сообщает краевое министерство строительство по итогам встречи с обманутыми дольщиками «Реставрации» и «Сибстройинвеста».

Объекты будут достраивать на условиях софинансирования: 25% выделят из краевого бюджета, остальные средства — из федерального. Сроки достройки каждого из проблемных объектов долевого строительства будут определены после доработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы

«Механизм решения проблемы дольщиков заработает только после создания в регионе некоммерческой организации — фонда защиты прав дольщиков. Проект закона о создании фонда депутаты могут рассмотреть на ближайшей сессии»,— говорится в сообщении.

Напомним, после банкротства СК «Реставрация» обманутыми осталось более 1,5 тыс. дольщиков. Компания реализовывала два проекта: строительство микрорайона «Фестиваль» и жилого комплекса «Эдельвейс».

О том, как дольщики остались без квартир, читайте в материале “Ъ” «Реставрация» провала»

Оксана Павлова