Руководство Института нефти и газа СФУ заподозрили в мошенничестве

Руководство Института нефти и газа Сибирского федерального университета в Красноярске стало фигурантами уголовного дела, сообщает краевое управление Следственного комитета России. Имена фигурантов дела, а также текущее рабочее положение подозреваемых следствие пока не называет.

По версия силовиков, в 2017-2018 годах директор образовательного учреждения и глава научно-образовательного центра при институте заключили «незаконные договора возмездного оказания услуг в сфере образовательной деятельности» на сумму более 2 млн руб. Договоры касались услуг, входивших в трудовые обязанности руководства института. Следователи считают, что руководство института должно было выполнить эти услуги в рамках трудовых правоотношений.

«Запланированы допросы должностных лиц Сибирского федерального университета, назначена правовая экспертиза договоров, почерковедческая экспертиза»,— говорится в релизе ведомства.

Илья Николаев