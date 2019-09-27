Канскую табачную фабрику потребовали признать банкротом

Межрайонная инспекция ФНС №8 по Красноярскому краю подала в арбитражный суд иск о банкротстве ООО «Производственная фирма "Канская табачная фабрика"». Сумма просроченной задолженности предприятия, которое занимается производством табачных изделий, составила 31,5 млн руб. Дата судебного заседания пока не назначена.

Единственный владелец Канской табачной фабрики — Александр Лебедев. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка предприятия составила лишь 372 тыс. руб. (в 2015 году — 256,7 млн руб.).

Оксана Павлова