Памятный сквер на месте «Зимней вишни» переименовали

Депутаты горсовета Кемерово на очередной сессии единогласно проголосовали за переименование «Сквера ангелов», построенного на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Общественное пространство получило название «Парк ангелов».

Депутаты объяснили необходимость переименования тем, что название «Парк ангелов» уже используется (оно написано на тумбе у входа в сквер.— “Ъ”). Соответствующее изменение внесено в постановление горсовета №258 «О присвоении наименования скверу, расположенному в Заводском районе Кемерово».

Напомним, «Сквер ангелов» открылся 15 сентября этого года. Его спроектировал британский архитектор Джон Калвин Вайдман. Ориентировочная стоимость проекта ранее называлась на уровне 5 млн руб. Сквер возведен на спонсорские средства и частные пожертвования.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось на четвертом этаже, где находились кинозалы. Жертвами стали 60 человек, в том числе 37 детей. Фигурантами уголовного дела о пожаре проходят 15 человек, все они арестованы. Дело находится на рассмотрении Заводского райсуда Кемерово.

О судебном процессе по делу «Зимней Вишни» — в материале “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ»

Юрий Зуев