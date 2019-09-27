Приставы опечатали операционный блок и рентген-кабинет Аргаяшской ЦРБ из-за антисанитарии

Приостановлена деятельность операционного блока и рентген-кабинета Аргаяшской центральной районной больницы. Судебные приставы опечатали двери помещений по решению суда на 30 суток, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в помещениях больницы. Сред них «дефектная» поверхность стен, пола и потолков – краска облупилась, плитка отпала. Трубы водоснабжения и водоотведения ржавые, линолеум требует замены, отсутствует система приточно-вытяжной вентиляции. В предоперационной обнаружено некачественное соединение мойки и канализации (гофра была воткнута в горловину канализации без заделки шва). При взятии смывов в операционной были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что стало возможным ввиду недоступности некоторых мест для влажной уборки и обработки дезинфицирующими средствами. В результате надзорное ведомство возбудило административное дело по ст. 6.4 КоАП РФ и потребовало закрыть оперблок и рентген-кабинет.

В суде представитель больницы признал нарушения, заявив, что часть уже устранена, для остального необходимо дополнительное время. Суд назначил медучреждению наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток.

По данным судебных приставов, оборудование из закрытых помещений убрали. Руководство больницы пообещало, что ситуация не скажется негативным образом на качестве оказания медицинских услуг. Рентген будут проводить в другом, уже оснащенном кабинете, а из прежнего сделают палату. Оперблок отремонтируют. На период работ экстренные операции будут проводиться в операционной бывшего роддома.