Суть правок к 47 статье Конституции Удмуртии прокомментировал полпред главы региона

По словам полномочного представителя главы Удмуртии в региональном парламенте Владислава Поджарова, на данный момент исполнительных органов при исполнительных органах в министерствах не существует. «Эта норма в конституции была за ненадобностью, ее нужно было просто исключить и все. Однако, при необходимости, есть возможность создания этих органов. В этом случае, руководителей будет назначать уже глава республики»,— отметил господин Поджаров.

По его мнению, назначение и освобождение от должности всех руководителей исполнительных органов госвласти главой вполне логично, поскольку, исходя из того, что высшим и единственным должностным лицом, возглавляющим правительство, по закону, является именно глава субъекта. Ранее эти полномочия принадлежали председателю правительства. Сейчас эту должность занимает Ярослав Семенов.

Напомним, что 24 сентября парламент Удмуртии внес поправки в седьмой пункт 47 статьи региональной Конституции, которая дает право главе региона назначать и освобождать от должности руководителей исполнительных органов при исполнительных органах госвласти Удмуртии.