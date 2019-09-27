Создателя омской финансовой пирамиды обвинили в обмане более 110 вкладчиков

Полиция возбудила уголовное дело против жителя Омска, который обвиняется в создании финансовой пирамиды. Как сообщает областное управление МВД, фигурант дел заполучил средства 114 вкладчиков на сумму свыше 20 млн руб.

Чтобы завладеть деньгами вкладчиков, 38-летний местный житель зарегистрировал фирму, снял офисные помещения, открыл счета в банке и начал через интернет привлекать вкладчиков, обещая им высокую доходность по займам. По информации МВД, гражданам предлагали два вида займа: «срочный» с процентной ставкой 180% и «накопительный» под 240% в год. Чтобы убедить клиентов вкладывать средства, компания заявляла о своей высокой доходности в области торговли на валютном рынке, но это не соответствовало действительности.

В штат компании обвиняемый взял первых клиентов, которые стали привлекать новых вкладчиков. «Обвиняемый выплатил часть денежных средств лишь гражданам, входившим в штат сотрудников организации»,— говорится в релизе МВД.

Следственное управление управления МВД по Омской области расследует уголовное дело о мошенничестве, возбужденное ч. 4 ст. 159 УК РФ. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Илья Николаев