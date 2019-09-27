Телеканал "Вся Уфа" занял ПЕРВОЕ МЕСТО!

На конкурсе "Вся Россия- 2019" в номинации "Лучший спецпроект страны" заслуженной высокой награды удостоился проект "Радость нашего дома!"

Сегодня, в Сочи, на церемонии закрытия форума Союза журналистов России , награду вручил лично Председатель СЖР Владимир Соловьев.

Профессиональное жюри так же высоко оценило новый дизайн телеканала "Вся Уфа". В номинации с очень высокой конкуренцией ( оценивались вместе работы как ТВ, так и печатные издания) ребрендинг , приуроченный в 20-летию телеканала, получил 3 призовое место.