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Новым министром спорта Красноярского края стал чемпион мира по биатлону

Губернатор Красноярского края Александр Усс назначил министром спорта региона Павла Ростовцева, говорится в распоряжении главы региона. Сергей Алексеев, возглавлявший ранее минспорта, ушел в отставку по собственному желанию в августе этого года.

Господин Ростовцев возглавлял комиссию по подготовке к проведению зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. В сентябре 2016 года он был избран депутатом заксобрания Красноярского края, является серебряным призером Олимпийских игр по биатлону (Турин-2006), трехкратным чемпионом мира, шестикратным серебряным призером чемпионата мира, победителем и бронзовым призером чемпионата Европы.

Зимняя Универсиада состоялась в Красноярске в марте 2019 года. На соревнованиях было разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек, фристайл, лыжное ориентирование и др.

О наследии Универсиады читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Спортивное наследство»

Оксана Павлова


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