Житель Красноярского края арестован за вырубку 400 деревьев

В Красноярском крае заключен под стражу местный житель, подозреваемый в незаконной рубке около 400 берез и сосен на общую сумму свыше 16 млн руб. По данным краевого управления МВД, рубка велась в Курагинском районе на территории местного лесничества.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 39-летний руководитель одной из организаций»,— говорится в сообщении полиции. Мужчине инкриминируется ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Илья Николаев