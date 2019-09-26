ВТБ в Воронежской области нарастил кредитный портфель более чем на 20%

По итогам работы в первом полугодии 2019 года совокупный кредитный портфель ВТБ в Воронежской области вырос на 21% и достиг 109,4 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 6% и на 1 июля составил 75,5 млрд рублей.



Корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе увеличился на 26%, до 72,2 млрд рублей. Основная его часть приходится на средний и малый бизнес — 45 млрд рублей (+35% с начала 2019 года). Региональный портфель ВТБ в Воронежской области в рамках программ господдержки за полугодие увеличился более чем на четверть и на отчетную дату составил 19,4 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Воронежской области по итогам первого полугодия увеличился на 13%, до 37,2 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотеку — почти 19 млрд рублей, прирост с начала года — 14%. Портфель займов наличными на отчетную дату достиг 14,8 млрд рублей, автокредитования — 1,9 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических лиц на 1 июля составил 48,3 млрд рублей, рост с начала года на 6%.

За первые шесть месяцев 2019 года объем выданных кредитов населению составил 4,3 млрд рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%. Более половины их них занимают кредиты наличными — 2,3 млрд рублей (+3%). За полугодие банк выдал ипотечных кредитов на сумму 1,6 млрд рублей, автокредитов — почти 336 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин отметил: «На сегодняшний день мы обслуживаем более 8,6 тысяч компаний и свыше 265 тысяч жителей Воронежской области. Ключевая задача ВТБ — стать банком первого выбора как для действующих, так и для потенциальных клиентов. Важно не только привлекать новых, но и постоянно заботиться о тех, кто уже обслуживается у нас. Поэтому одним из наших главных приоритетов сегодня является клиентоориентированный подход, постоянное совершенствование качества услуг и повышение комфорта обслуживания».