McLaren посвятил купе 720S знаменитым поворотам

Компания McLaren представила эксклюзивную линейку купе 720S, посвященную поворотам гоночных трасс.

15 автомобилей, созданных придворным тюнинг-ателье McLaren Special Operations (MSO), получили название Apex Collection. Особенностью купе стали карбоновые накладки на пороги, на которых указана поставленная профессиональным гонщиком скорость на апексе самого быстрого поворота гоночной трассы.

Серия Apex Great Britain (по два право- и леворульных автомобиля) отмечены скоростью 110 миль в час в повороте Abbey британской трассы Silverstone Grand Prix. Линейка Apex Germany (один праворульный и два леворульных автомобиля) получила декор в виде цифры 85 миль в час, достигнутой в повороте Mobil 1 автодрома Hockenheimring. Модели Apex France (один праворульный и два леворульных автомобиля) декорированы цифрой 104 мили в час в повороте Signes трассы Circuit Paul Ricard. Машины Apex Belgium (один праворульный и два леворульных автомобиля) отмечены цифрой 103 мили в час в повороте Eau Rouge трассы Spa-Francorchamps. Купе Apex Italy (один праворульный и два леворульных автомобиля) с цифрой 90 миль в час в повороте Ascari на трассе Monza.

Все McLaren 720S Coupe MSO Apex Collection получили опциональные пакеты Track Pack и Performance, отличающиеся декором кузова и салона углепластиком и элементами черного цвета. В комплектацию спорткаров также вошли ряд фирменных опций и декор в виде табличек с указанием порядкового номера машин в линейке и шильдиков MSO Apex.

Покупатель каждого McLaren 720S Coupe MSO Apex Collection получит пропуск в паддок Формулы-1 и возможность принять участие в программе Pirelli Hot Laps, в рамках которого по трассе чемпионата мира владельца прокатит профессиональный гонщик.

Технически машины спецверсии не отличаются от обычных McLaren 720S и оснащаются 720-сильным 4-литровым V8 и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.