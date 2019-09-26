«Славу Феликсу и Мартину принесло их изобретение»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как Феликс Баумгартнер и Мартин Фрай придумали сателлитную индикацию времени, и чем удивляет новая модель их часов.

История и официальная легенда швейцарский часовой компании Urwerk — занятное попурри из фактов и легенд, времен и географических координат. В названии своей марки Феликс Баумгартнер и Мартин Фрай решили вспомнить про шумеров и древний город Ур. Шумеры вместе с плугом, парусником и лунным календарем, как считается, придумали и шестидесятеричную систему исчисления, которая до сих пор используется для измерения времени в минутах и секундах. Еще одна часть легенды бренда Urwerk — советские спутники. Именно они вдохновили дизайн первых часов Фрая и Баумгартнера. С этим даже связана веселая история, как уже создавшие UR-101 часовщик Феликс и дизайнер Мартин, приехав в Москву, решили отправиться на ВДНХ, посмотреть на вдохновивший их спутник живьем, а потом долго плутали без знания языка по зимней Москве.

Широко известными в очень узких кругах мастерами Феликс и Мартин оставались недолго. Славу им принесло их изобретение — сателлитная индикация времени. Стрелки заменяют вращающиеся элементы с обозначением часа и минутная шкала. А прославил само изобретение и оригинальный способ индикации совместный проект с Harry Winston. В рамках Opus, придуманного тогдашним главой часового направления марки Максом Бюссером, каждый год представляли новые суперчасы, созданные в сотрудничестве с современным мастером или независимым ателье. В 2006 году Opus V был создан вместе с Urwerk. Баумгартнер проснулся знаменитым. Конечно, не таким знаменитым, как его полный тезка, прыгнувший из стратосферы, но все же.

Сателлитная индикация с тех пор стала главной «фишкой» бренда. Вот и в новых UR-100 SpaceTime она имеется. Но не только она. Новая модель показывает и вещи поинтереснее — среднюю скорость вращения Земли в зоне экватора и вокруг Солнца. Вдохновил Феликса и Мартина на создание UR-100 SpaceTime старинный регулятор, созданный Гюставом Сандозом к Всемирной выставке 1893 года в Чикаго. Время он не показывал, но демонстрировал скорость вращения Земли. Регулятор — предмет из коллекции Феликса, ему его подарил отец, реставратор Джерри Баумгартнер.