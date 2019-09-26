Porsche Taycan получит тюнинг от Hennessey Performance

Hennessey Porsche Taycan. Фото: Hennessey Performance

Hennessey Porsche Taycan. Фото: Hennessey Performance

Первый серийный электромобиль в истории немецкого автопроизводителя получит сначала новые колесные диски, переработанные передний и задний бампера, а также модернизированный салон. Впоследствии появятся программы по доработке силовой установки.

Напомним, премьера серийного Porsche Taycan состоялась в сентябре 2019 года. Тюнинг проекты на базе электромобиля появятся после 2020 года, когда Porsche начнет поставки Taycan в США.