26 сентября, четверг
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Porsche Taycan получит тюнинг от Hennessey Performance

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance анонсировало проект доработки электромобиля Porsche Taycan.

Первый серийный электромобиль в истории немецкого автопроизводителя получит сначала новые колесные диски, переработанные передний и задний бампера, а также модернизированный салон. Впоследствии появятся программы по доработке силовой установки.

Напомним, премьера серийного Porsche Taycan состоялась в сентябре 2019 года. Тюнинг проекты на базе электромобиля появятся после 2020 года, когда Porsche начнет поставки Taycan в США.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя