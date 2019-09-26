На Дону прокуратура нашла нарушения в работе двух железнодорожных техникумов

Ростовская транспортная прокуратура нашла нарушения законодательства в работе двух железнодорожных техникумов региона, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что «Батайский техникум железнодорожного транспорта и строительства» и «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум» не обеспечивают индивидуальный учет результатов освоения программ и умышленно уменьшают размеры закупок продуктов питания. Кроме того, оба учебных заведения не приспособлены для обучения детей-инвалидов, а их преподаватели не обладают достаточной квалификацией.

В железнодорожном техникуме Ростова не организовано двухразове горячее питание и не закрыт доступ к экстремистским интернет-ресурсам и сайтам знакомств. Техникум Батайска охраняется обычными сторожами.

В отношении учебных заведений составили административные протоколы, а руководителям техникумов вынесли представления об устранении выявленных нарушений закона.

Дарья Голякова