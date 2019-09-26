Кредиты идут в рост

По итогам шести месяцев 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Пермском крае вырос на 12% и достиг 93,4 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе составил 71,4 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель увеличился на 16% и составил 50,9 млрд рублей. Наибольшая доля в нем приходится на кредиты наличными — 24,6 млрд рублей (+12% за полгода). Портфель ипотеки превысил 21,5 млрд рублей (+24%), автокредитов — 2,6 млрд рублей. Существенный рост за январь-июнь показал и объем привлеченных средств частных клиентов, достигший 51,6 млрд рублей (+13%).

За шесть месяцев 2019 года ВТБ выдал жителям региона 12,4 млрд рублей заемных средств, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером осталась ипотека, продажи которой выросли на 20% и достигли 4,8 млрд рублей, а также кредиты наличными — за полугодие пермяки оформили их в ВТБ на сумму 6,9 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Пермском крае на 1 июля 2019 года достиг 42,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8%. Среди отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование — машиностроение, торговля, лесная и деревообрабатывающая промышленность. Объем привлеченных средств юридических лиц на отчетную дату составил 19,8 млрд рублей.

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса по итогам первого полугодия превысил 34,5 млрд рублей (+10%). Задолженность по кредитным соглашениям, заключенным в рамках госпрограмм поддержки, достигла 5 млрд рублей (+6%). Наибольшим спросом в регионе традиционно пользуется программа для сельхозпроизводителей и АПК, объем заключенных кредитных соглашений по которой достиг 4 млрд рублей.

Также у предприятий СМБ были востребованы гарантии — их портфель в этом сегменте составил 4,3 млрд рублей. Одним из драйверов стала выдача электронных гарантий, которая осуществляется с помощью технологии цифрового обмена между банками и таможенными органами. Такая услуга позволила предпринимателям сократить как время получения средств, так и срок рассмотрения гарантий таможенными органами более чем в два раза.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №1000 от 08.07.2015 г.