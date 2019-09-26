На перевозку чиновников правительства Ростовской области в ноябре потратят 30 млн рублей

Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика, который будет месяц оказывать транспортные услуги органам исполнительной власти региона. На это власти готовы потратить более 29,7 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Победителю аукциона предстоит заниматься перевозкой чиновников с 1 по 30 ноября текущего года. Согласно техзаданию, для этого подрядчик должен предоставить 197 единиц транспорта. Большую часть из них (86 штук) должны составить легковые автомобили мощностью 101–150 лошадиных сил. Кроме легковых автомобилей различной мощности (в том числе 11 штук мощностью 240–435 лошадиных сил) в техзадании указан автомобиль «Лаборатория», цельнометаллический фургон, микроавтобус и несколько больших автобусов. Заявки на участие в аукционе можно подавать до 3 октября, победителя определят 4 октября.

Напомним, к органам исполнительной власти относятся правительство Ростовской области, 15 министерств, четыре департамента, три комитета, четыре управления, две инспекции, три службы и одно представительство.

Кристина Федичкина