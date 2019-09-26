На ММК вновь определят «Инженера года»

На Магнитогорском металлургическом комбинате стартовал конкурс «Инженер года ПАО «ММК» по результатам работы в 2019 году.



Цель ежегодного инженерного смотра - выявление лучших инженерных кадров ПАО «ММК», пропаганда их технических достижений и опыта производственной деятельности, с последующим участием во «Всероссийском конкурсе «Инженер года». Участниками конкурса могут стать работники ПАО «ММК», имеющие высшее профессиональное образование, занятые инженерной деятельностью и добившиеся в 2019 году существенных профессиональных результатов, независимо от должности, наличия ученого звания и степени.

В соответствии с временным положением о конкурсе, работник должен располагать результатами инженерной деятельности или инженерных разработок, которые по своим показателям находятся на уровне современных требований. При оценке уровня и потенциала компетентности специалистов учитываются следующие аспекты: самостоятельность технического мышления и готовность к разработке новых материалов, машин, приборов, технологий; общенаучная, общеинженерная организационно-экономическая подготовка, сочетание профессиональных знаний и практических навыков в работе; комплексность подготовки, ориентированная на аналитическую деятельность, гибкую адаптацию к изменениям содержания профессиональной деятельности; умение свободно выражать свои суждения по техническим вопросам на базе научного анализа и синтеза. Кроме того, будут учитываться знание основ методологии научно-технического поиска и методов научного исследования (моделирование и экспериментальные методы); участие в формах непрерывного образования, самообразования; способность работать над многодисциплинарными проектами; владение основами бизнеса, менеджмента, маркетинга, инновационной деятельности.

Кандидатуры на участие в конкурсе выдвигаются комиссиями в структурных подразделениях ПАО «ММК». Подготовленные документы для рассмотрения конкурсной комиссией под председательством генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева направляются в группу по развитию научно-технического центра до 27 сентября 2019 года. Победителям конкурса, занявшим призовые места, будут выданы премии. Предусмотрена одна первая премия (30 тысяч рублей), две вторых (по 25 тысяч рублей), и три третьих (по 20 тысяч рублей) премии. Будут также поощрены наиболее активные участники конкурса. Победитель примет участие во Всероссийском конкурсе «Инженер года», на котором представители Магнитки не раз добивались высоких результатов.