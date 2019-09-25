Стройка детям не помеха
Завершена первая очередь работ по возведению нового корпуса детского сада в Советском районе.
В группы возвратились воспитанники детского сада «Родничок», который временно прекратил работу в мае 2019 года в связи с проведением работ по строительству еще одного отдельно стоящего корпуса, в котором планируется разместить 60 детей в возрасте от одного до трех лет.
В группы возвратились воспитанники детского сада «Родничок», который временно прекратил работу в мае 2019 года в связи с проведением работ по строительству еще одного отдельно стоящего корпуса, в котором планируется разместить 60 детей в возрасте от одного до трех лет. Кроме того, были благоустроены новые площадки для прогулок.
Все строительные работы в новом корпусе должны быть завершены до 18 декабря текущего года. Расходы на реализацию проекта составят, согласно муниципальному контракту, около 85 млн рублей.
После начала строительных работ дети были временно направлены в другие дошкольные учреждения. Теперь они вернулись в «Родничок» не смотря на то, что строительные работы продолжаются – считается, что они безопасны для воспитанников учреждения.
Глава Советского района Владимир Исаев рассказал об изменениях, произошедших на территории детского сада.
Родители воспитанников детсада рады, что «Родничок» возобновил работу – это позволит им тратить меньше времени на дорогу.