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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Стройка детям не помеха

Завершена первая очередь работ по возведению нового корпуса детского сада в Советском районе.

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В группы возвратились воспитанники детского сада «Родничок», который временно прекратил работу в мае 2019 года в связи с проведением работ по строительству еще одного отдельно стоящего корпуса, в котором планируется разместить 60 детей в возрасте от одного до трех лет.


В группы возвратились воспитанники детского сада «Родничок», который временно прекратил работу в мае 2019 года в связи с проведением работ по строительству еще одного отдельно стоящего корпуса, в котором планируется разместить 60 детей в возрасте от одного до трех лет. Кроме того, были благоустроены новые площадки для прогулок.

Все строительные работы в новом корпусе должны быть завершены до 18 декабря текущего года. Расходы на реализацию проекта составят, согласно муниципальному контракту, около 85 млн рублей.

После начала строительных работ дети были временно направлены в другие дошкольные учреждения. Теперь они вернулись в «Родничок» не смотря на то, что строительные работы продолжаются – считается, что они безопасны для воспитанников учреждения.

Глава Советского района Владимир Исаев рассказал об изменениях, произошедших на территории детского сада.

Родители воспитанников детсада рады, что «Родничок» возобновил работу – это позволит им тратить меньше времени на дорогу.

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