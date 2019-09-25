Технологии в эту среду

В Пермском крае расширится число муниципалитетов – участников федеральной программы «Умный город». Помимо Перми, Березников и Соликамска к проекту присоединятся Чайковский и Нытва. Там появятся автоматизированные системы управления освещением, расширятся возможности видеонаблюдения. Как отмечают специалисты, цифровизация многих технических и управленческих процессов – это закономерный итог развития общества, но к внедрению высокоинтеллектуальных систем в быт готовы не все.

В минувший вторник участники круглого стола «Инновационные технологии безопасности в городской инфраструктуре», организованного газетой «Коммерсантъ-Прикамье» при поддержке ГК «Энергон», обсудили возможности их применения в муниципалитетах Прикамья. Руководитель ГБУ «Центр информационного развития Пермского края» Артем Нечаев рассказал о реализации на территории региона проекта «Умный город». Как отметил господин Нечаев, в техническом плане он предусматривает интегрирование современных информационных и коммуникационных технологий в городскую среду. Изначально в федеральный проект Министерство строительства и ЖКХ РФ включило в список городов-пилотов Пермь и Березники. Но затем к нему подключили еще и Соликамск, в ближайшее время в число «умных» городов войдут Чайковский и Нытва.

«Умный город» представляет собой технологическую и коммуникативную составляющую. Под первой подразумевается использование широкого набора технологий – от внедрения систем управления освещением и видеонаблюдения до использования роботизированных технологий мониторинга. «С одной стороны, это сделает городскую среду более комфортной и безопасной, – пояснил Артем Нечаев. – С другой – современные технологии позволяют каждому активному жителю принимать участие в управлении городом через прямую связь с органами власти». Для этого в Прикамье запущена информационная платформа «Управляем вместе», через которую жители региона могут сообщить о различных проблемах и предложить пути их решения. В то же время господин Нечаев считает, что в данном случае техническая возможность – это только инструмент. «Важно, чтобы жители ментально были готовы их использовать. Они должны поверить, что могут влиять на различные процессы», – подчеркнул он.

Директор Центра робототехники ПНИПУ Игорь Безукладников на это отметил, что цифровизация и внедрение «умных» проектов – это не какой-то искусственный процесс, а следствие общего технического развития человечества. «В различных сегментах накопилось критическое количество инноваций, которые сейчас находят применение в общественной жизни, – рассказал он, – так что эти процессы представляют собой результат прогресса и не полностью зависят от нас». Господин Безукладников говорит, что мировым лидером в данном направлении являются не столько США и страны Западной Европы, сколько Китай. В крупных городах КНР уже реализованы проекты автоматического управления освещением, видеонаблюдения с распознаванием лиц. Жители страны уже частично используют цифровые документы, в том числе удостоверяющие личность, а автомобили такси начинают оснащаться сенсорами для анализа экологической обстановки.

По его словам, с одной стороны, это приводит к экономии различных ресурсов, новым возможностям в управлении процессами, с другой – объекты инфраструктуры становятся более уязвимыми для хакерских атак. Кроме того, к темпам цифровизации готовы не все люди, но процесс интеграции новых технологий в быт остановить невозможно. Как пояснил Игорь Безукладников, существенный вклад в этот процесс внесли и пермские ученые. «Например, роботы «Промобот» изначально предназначались для привлечения внимания клиентов к бизнесу, а сегодня его команда уже реализовала технические решения, которые используются в США для распознавания людей с оружием на входе в учебные заведения», – рассказал господин Безукладников.

Практическим опытом внедрения новых технологий в объекты городской инфраструктуры поделились представители бизнеса. Так, директор ООО «Редон» Сергей Колпаков, которое занимается обеспечением безопасности коммерческой недвижимости, отметил, что запрос на применение новых технологий в этой сфере есть. Вкладываться в них бизнесменов стимулирует и законодатель, который ужесточает требования к обеспечению безопасности, прежде всего пожарной. «Если сейчас такие объекты, как торговые и бизнес-центры, могут проверяться раз в три года, то проект изменения законодательства предполагает, что МЧС получит право проверять их ежегодно», – уточнил господин Колпаков.

Сейчас, по его словам, востребованы технические решения, которые бы позволили интегрировать в один комплекс все системы обеспечения безопасности на объектах: средства пожаротушения, пожарную сигнализацию, системы видеонаблюдения и контроля доступа. «Мы уже реализуем это в ТРЦ «Семья», – говорит он, – сейчас ведутся работы по интеграции в этот комплекс еще и системы распознавания лиц».

Руководитель направления альтернативной энергетики ГК «Энергон» Евгений Демидов рассказал об опыте применения технологий солнечной энергетики в городской среде. По его словам, для успешного применения «умных» технологий необходимо еще и правильное и разумное управление системами-инсталляторами и эксплуатантами, иначе ожидаемого эффекта от использования автономных комплексов или солнечной энергии в целом не добиться. Эффективность того или иного проекта всегда зависит от грамотного технического решения. «Нормальные, жизнеспособные технические решения не могут стоить дешево», – отметил господин Демидов. При этом опыт ГК «Энергон» показывает, что при правильном подходе солнечные модули, которые генерируют электроэнергию, можно использовать в большинстве регионов России. Например, в Омске «Энергон» реализовал проект по автономному энергоснабжению придомовых территорий. Всего было установлено около 200 комплектов. Этот проект показывает эффективность стратегии рационального использования и верное техническое решение, которое было проработано для данной климатической зоны. Также, по его словам, с помощью солнечных батарей можно создавать системы освещения и на объектах большой протяженности, например автотрассах. Система мониторинга и диспетчеризации позволяет управлять любыми устройствами системы дистанционно.

Другой успешный проект – участие компании в строительстве ветро-солнечной электростанции в Ростове-на-Дону для компании IKEA. Как рассказал Евгений Демидов, в планах шведской компании – строительство таких же объектов в других городах России. На данный момент СЭС IKEA обеспечивает инженерные службы (насосы, освещение и т.п.) всего торгового центра в течение дня. При этом сама система разделена на два сегмента – резервируемый и сетевой. Это означает, что даже при аварии в сети инженерная служба торгового центра продолжит работать бесперебойно.

Что касается северных регионов, правильные технические решения позволяют использовать солнечные батареи и в зимний период, когда световой день намного короче. Например, можно использовать ветро-солнечные комплексы по схеме резервирования N+1, но ни в коем случае не забывать о тщательных расчетах каждой установки в каждой конкретной точке. Также очень эффективно показали себя дизель-солнечные электростанции в удаленных поселениях, куда сложно провести сеть. В таких станциях экономия начинается с момента запуска.

«Наши автономные комплексы уже работают и в Пермском крае, в следующем году можно будет говорить о первых результатах работы установки в регионе», – заключил Евгений Демидов.

Подводя итог круглого стола, модератор – экономист Дмитрий Клещев отметил, что желание использовать высокоинтеллектуальные технологии есть как у представителей власти, так и у коммерческих структур. «Приятно, что есть не только желание, но и разработчики, которые могут реализовать эти запросы», – резюмировал господин Клещев.

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