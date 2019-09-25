Николай Бондаренко и Владимир Кириллов утверждены вице-губернаторами Петербурга

Петербургский парламент на заседании 25 сентября утвердил кандидатуры Николая Бондаренко и Владимира Кириллова на должности вице - губернаторов.

Владимир Кириллов будет курировать комитет по культуре, физической культуре, комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В ведении Николая Бондаренко останутся сферы городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства, государственного управления в районах.

Напомним, что губернатор города Александр Беглов внес в петербургский парламент кандидатуры вице – губернаторов 19 сентября.