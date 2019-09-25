В Верхнесалдинском суде объяснили претензии прокуратуры к Минобороны РФ

Райсуд Верхней Салды (Свердловская область) рассматривает иск Верхнесалдинского городского прокурора к Министерству обороны РФ. Прокурор, ссылаясь на незаконное нахождение на территории ФКП «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей» 48 зенитных ракет, требует убрать их из города до конца года, сообщили в пресс-службе суда.

«В обоснование иска прокурор указал, что земельный участок, на котором находятся вышеуказанные изделия, не находится в собственности Минобороны РФ, какого-либо соглашения на его использование не заключено ни с собственником земельного участка (Российская федерация), ни с заводом, у которого участок в бессрочном пользовании»,— сообщили в суде. Кроме того, полагает прокурор, ракеты «представляют повышенную опасность» для населения.

Иск был подан в апреле, однако в мае в процессе объявили перерыв, а в июне рассмотрение начали заново. Минобороны ходатайствовало о переносе дела в Свердловский облсуд из-за отсутствия у райсуда полномочий рассматривать сведения, составляющие гостайну. Впрочем, суд в передаче дела отказал. Обжаловать это решение в облсуде министерству также не удалось. Судебное заседание по делу назначено на 30 сентября 2019.