КСП Перми: строительно-монтажные работы по Парку Победы не обеспечены финансированием

Председатель Контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева представила депутатам Пермской городской думы анализ предлагаемых администрацией города изменений в муниципальные программы 2019-2023 годов. Госпожа Батуева отметила, что у КСП возникли вопросы, касающиеся финансового-обеспечения отдельных мероприятий. «Так по отдельным объектам не обеспечен финансированием полный цикл строительных работ и работ по реконструкции. При наличии средств на разработку проектно-сметной документации не обеспечены расходы на проведение строительно-монтажных работ по пожарному водоему в микрорайоне Верхняя Курья, спортивным залам школ №81, 96 и 79, Парку Победы», - рассказала председатель городской КСП.

«Указанные факты ведут как минимум к неэффективным расходам при отсутствии дальнейшего строительства. Либо к избыточным расходам, связанным с актуализацией проектно-сметной документации», - считает госпожа Батуева.