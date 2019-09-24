Главы четырех регионов УрФО попали в топ «самых цитируемых губернаторов-блогеров»

В августе руководители четырех регионов Уральского федерального округа попали в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров рейтинга «Медиалогии».

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев занял пятую строчку. По данным «Медиалогии», СМИ цитировали его запись в Instagram о вызове из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова. Поводом стало массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер получил седьмое место в рейтинге. Наиболее цитируемым стала его запись в Instagram о приезде министра энергетики РФ Александр Новак в Челябинск ради открытия первой на Урале сети электрозарядных станций.

Впервые в топе оказался губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов — на восьмой позиции. Наиболее популярной оказалась его запись в Instagram о возобновлении строительства одного из долгостроев города Муравленко, культурно-оздоровительного центра «Сибирь».

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заняла девятое место, сообщившая в Instagram о том, что в Березовском районе ХМАО на территории, где ведутся поиски двух пропавших подростков, введен режим ЧС.

Возглавили рейтинг «Медиалогии» главы Чечни, Москвы и Санкт-Петербурга — Рамзан Кадыров, Сергей Собянин и Александр Беглов соответственно.