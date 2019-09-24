Декан ЧелГУ обвинила нового ректора в превышении полномочий

Декан факультета Евразии и Востока Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Эльвина Ягнакова сообщила, что новый ректор вуза Сергей Таскаев принуждает ее уволиться, чтобы отдать ее должность подруге жены. Заявление госпожа Ягнакова сделала на своей странице в Facebook.

«Сначала мне были непонятны его мотивы, но на прошлой неделе все стало очевидно. Место декана факультета Евразии и Востока обещано близкой подруге супруги Таскаева Вере Геннадьевне Будыкиной. В моем присутствии ее представили коллективу факультета. Теперь у нас два декана: законный, избранный и представленный коллективу близкий ему человек», - написала Эльвина Ягнакова. По ее словам, Сергей Таскаев требует, чтобы госпожа Ягнакова в ближайшее время написала заявление об уходе, в противном случае он обещал уволить сотрудницу «по статье».

Как сообщили в пресс-службе ЧелГУ, Эльвине Ягнаковой было предложено уволиться, потому что ее работа в качестве декана признана неэффективной по ряду показателей и привела к дестабилизации работы факультета. «За последние годы на факультете была ликвидирована сложившаяся система управления и распределения обязанностей: упразднялись должности, нагрузка перераспределялась между преподавателями с и так большим объемом обязательств. Руководители подразделений были вынуждены возлагать на своих сотрудников дополнительную учебную и внеучебную работу, не имея при этом возможности поощрять их материально. Итогом такой политики стала высокая ротация кадров: за четыре года сменилось шесть заместителей декана по воспитательной работе, девять заведующих кафедрами. Всего факультет Евразии и Востока потерял 26 высококвалифицированных преподавателей»,- заявили в ЧелГУ.

Сергей Таскаев начал работать в статусе врио ректора Челябинского государственного университета с 23 июля. Он был избран ректором вуза 28 марта. За него проголосовали большинство участников конференции работников и студентов ЧелГУ.