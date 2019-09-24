В Ижевске открыли российско-китайский бизнес-инкубатор

В Ижевске открыли бизнес-инкубатор для молодых предпринимателей из России и Китая. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Его главная цель — совместное развитие бизнеса и инвестиционных проектов, в запуске которых участвуют компании и инвесторы из Китая России. В 2019 году такой бизнес-инкубатор будет работать в 24 городах обозначенных стран. Итогом проведения мероприятий станет заключение не менее 45 соглашений и сотрудничестве и 20 контрактов о реализации российско-китайских бизнес проектов на территории двух государств. Резидентами бизнес-инкубаторов станут не менее 240 человек.

«Удмуртия ведет системную работу по выстраиванию отношений с Китаем. Что касается экспорта, то в первом полугодии 2019 года рост несырьевого неэнергетического экспорта в Китай увеличился на 7,84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,4 млн. Если рассматривать сотрудничество в сфере предпринимательства, то российско-китайский молодёжный бизнес-инкубатор для нас — это возможность помочь нашим предпринимателям найти партнёров из Китая и выйти на рынок КНР»,— отметил гендиректор АО «Корпорация развития Удмуртии» Константин Сунцов.