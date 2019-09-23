Налогоплательщики Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет России 151,57 млрд рублей

За восемь месяцев 2019 года налогоплательщики Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет России 151,57 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей. Это на 13 млрд руб. или на 9,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба ФНС по республике.

В федеральный бюджет мобилизовано 110,28 млрд руб. или 72,8% от обозначенной суммы, в консолидированный бюджет Удмуртии — 41,29 млрд руб. или 27,2%. Доходная часть консолидированного бюджета республики на 37% или 15,26 млрд руб. состоит из налогов на доходы физлиц, на 35,8% или 14,77 млрд руб. — из налогов на прибыль организаций, на 4,56 млрд руб. или 11% — из налогов на имущество, на 3,28 млрд руб. или 7,9% — акцизов по подакцизным товарам, 3,41 млрд руб. или 8,3% — по остальным налогам и сборам.

Наибольшую долю в структуре налоговых поступлений федерального бюджета — 76,32 млрд руб. или 69,2% — заняли платежи за пользование природными ресурсами, 27,5% или 30,29 млрд руб. заняли поступления по налогу за добавленную стоимость. На долю налогов на прибыль организаций и акцизов по подакцизным товарам пришлось по 2,1% и 1% соответственно.

Объем доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, администрируемых ФНС, составил 32,35 млрд руб. Это на 1,5 млрд руб. или на 4,9% больше показателя января-августа 2018 года.