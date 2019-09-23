В Перми состоялось открытие фестиваля «Виват, кадет!»

21–22 сентября на городской эспланаде состоялось открытие XII Всероссийского фестиваля-форума кадетских корпусов «Виват, кадет!» в рамках VII городского спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской славы». Фестиваль посвящен 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он объединил около 30 команд из Перми, Санкт-Петербурга, Иркутска, Донецка и других городов. Одна из задач фестиваля «Виват, кадет!» – воспитание кадетов на примере героического подвига советского народа в Великой Отечественной войне.

Участников приветствовали председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин, представители администрации города, депутаты Государственной думы РФ, Законодательного собрания Пермского края и общественные деятели. Почетными гостями стали жители блокадного Ленинграда.

Коллективы детско-юношеского центра «Рифей» представили творческий номер о подвиге ленинградцев, защитников и освободителей города. Кадеты возложили венки к памятнику «Героям фронта и тыла», а также прошли торжественным маршем по площади и отправились на состязания в военно-спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах.

«В основе кадетского движения лежат идеи любви к Родине, верности долгу перед Отечеством, воспитания настоящих граждан своей страны. Фестиваль «Виват, кадет!» уже стал традиционным для нашей страны, и очень важно это сохранить», – подчеркнул председатель Пермской городской думы Юрий Уткин. «Российские кадеты продолжают сегодня лучшие патриотические, воинские и культурные традиции. Во многом именно с вами связаны надежды на мирное, успешное развитие, наше общее счастливое будущее», – отметил первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

Напомним, в 2018/2019 учебном году участниками VI фестиваля «Дни воинской славы России» стали более 50 тыс. учеников из 129 общеобразовательных учреждений города.