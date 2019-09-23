Zenith выпустили лимитированный набор из трех часов El Primero

Легендарный хронограф Zenith El Primero отмечает в этом году 50-летний юбилей и в честь круглой даты мануфактура предлагает поклонникам набор из трех моделей: переиздание первой модели El Primero 1969, оптимизированная версия Chronomaster El Primero и новое слово в часовом деле — Defy El Primero 21.

Механизм El Primero, ставший первым и самым точным автоматическим хронографом в мире, появился в 1969 году. Его отличительными чертами стали частота в 36 000 колебаний в час, конструкция с интегрированным колонным колесом, центральный ротор на шарикоподшипниках и 50 часов запаса хода, что очень существенно для часов, работающих на такой высокой частоте. Более того El Primero установили и новый визуальный стандарт в виде хорошо считываемых счетчиков контрастных цветов: светло-серый секундный, синий минутный и часовой цвета антрацита. Неудивительно, что часы сразу же стали эмблемой марки.

В этом году Zenith первые выпустили переиздание легендарной модели El Primero 1969: 38-миллиметровый стальной корпус, выпуклое стекло, трехцветные счетчики, тахиметрическая шкала, шрифт, форма стрелок, заводная головка, кожаный ремешок — все элементы выполнены идентично оригинальным. Только стальная задняя крышка уступила место прозрачной из сапфирового стекла, сквозь которую виден современный механизм, измеряющий время с точностью до 1/10 секунды.

Переиздание исторической модели дополнили модели Chronomaster и Defy El Primero 21. Chronomaster имеет более спортивный вид, благодаря корпусу с диаметром в 42 мм и черному керамическому безелю, и оснащен оптимизированным механизмом 2.0 с запасом хода в 60 часов. Хронограф Defy El Primero 21 является часами будущего. Титановый корпус в 44 мм, 360 000 колебаний в час и точность измерений до 1/100 секунды дополняет футуристичный дизайн скелетонированного циферблата с тремя цветными счетчиками.

Юбилейный набор их трех моделей вышел ограниченным тиражом в 50 экземпляров и в специальной деревянной коробке, где есть место и для четвертой коллекционной модели, ожидаемой в ближайшее время. Ее особенностью станет точность в 1/1000 секунды.