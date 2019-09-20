Сенатором от Челябинской области станет омбудсмен региона Маргарита Павлова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определился с кандидатурой сенатора.

«Им станет Маргарита Николаевна Павлова. Вы ее хорошо знаете. Много лет она помогает южноуральцам, как взрослым, так и детям. Не сомневаюсь, что Маргарита Николаевна достойно представит интересы области и ее жителей в Совете Федерации»,– сообщил глава региона в своем Instagram.

Маргарита Павлова окончила Челябинскую государственную академию культуры по специальности «социолог-психолог социально-культурной сферы». С 2001 по 2010 годы работала ведущей и корреспондентом телевизионных программ на 31 канале. В 2010 году назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. С 2015 года является уполномоченным по правам человека в регионе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущий представитель Челябинской области в Совфеде Ирина Гехт в июле этого года была назначена на должность первого вице-губернатора.